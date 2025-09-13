Tır ile Bisikletin Çarpışması: Bir Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, tır bisiklete çarparak sürücüyü yaraladı. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tufan Kandaş'ın kullandığı 07 CBA 679 plakalı, 07 BVB 230 dorse plakalı tır, Manavgat Çevreyolu Köprüsüne yaklaşık 100 metre mesafede emniyet şeridinde ilerleyen Emin Karabacak'ın kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabacak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA