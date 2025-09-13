Haberler

Tır ile Bisikletin Çarpışması: Bir Yaralı

Tır ile Bisikletin Çarpışması: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, tır bisiklete çarparak sürücüyü yaraladı. Yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tufan Kandaş'ın kullandığı 07 CBA 679 plakalı, 07 BVB 230 dorse plakalı tır, Manavgat Çevreyolu Köprüsüne yaklaşık 100 metre mesafede emniyet şeridinde ilerleyen Emin Karabacak'ın kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabacak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.