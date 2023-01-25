Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Gümüşhane'de demir doğrama dükkanındaki sobayı tinerle yakmak isteyen çalışan alevlerin içinde kaldı. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39), odun koyduğu sobayı birkaç kez deneyip yakamayınca tinerle yakmaya çalıştı. Elindeki büyük tiner tenekesiyle sobayı yakmaya çalışan Kaplan, alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kaldı. KOMŞU ESNAF VE ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ Patlama ve tutuşma anıyla elbiseleri tutuştuktan sonra panikle dükkanın içindeki başka bir noktaya koşup tekrar geri döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Kaplan'ı komşu esnaf ve çalışanlar söndürdü. TEDAVİSİ SÜRÜYOR Vücudunda 2. derece yanık oluşan Kaplan, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gümüşhane 3. Sayfa Haberler

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