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Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

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TikTok'ta paylaşılan ve bir anaokulunda küçük çocuğa yönelik uygunsuz görüntüler içeren video büyük tepki çekti. Ağrı Valiliği, görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğunu, öğretmen olmadığını ve özel bir anaokulunda çalıştığını açıkladı. Şüpheli gözaltına alınırken, okul hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

TikTok'ta paylaşılan mide bulandırıcı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Ağrı'daki bir özel anaokulu oldu. Küçük bir çocuğa yönelik uygunsuz davranışların yer aldığı video sosyal medyada infial yaratırken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Valiliği, kamuoyunun tepkisi üzerine bir açıklama yayımlayarak, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada paylaşılan, küçük çocukları içeren uygunsuz görüntüler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür" denildi.

ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA

Yürütülen çalışmalar sonucu görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğu, öğretmenlik unvanı taşımadığı ve olayın bir özel anaokulunda gerçekleştiği tespit edildi. Valilik, şahsın gözaltına alındığını ve hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

OKUL HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandalın yaşandığı özel anaokuluna ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından idari soruşturma da başlatıldı. Olay, eğitim kurumlarında denetimin ve personel güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatansever:

en şanslı çocuk bu olsa gerek

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bu insanlar ne yiyorda daha 17 yaşında böyle kuduruk geziyorlar araştırılsın....

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

olurmu demeyin bende 4-5 yaslaridayken komsumuz olan bir kadin tarafindan defalarca taciz edildim bu kisi beni sekerle cukulatayla kandirarak bir sekilde kendini tatmin ettiriyordu ilkokula basladan öncede tasinip gittiler zor hatirlasamda yaptiklarinin veya benim yaptiklarimin ne demek oldugunu daha ilerki yaslarda idrak ettim, tavsiyem anneler babalar cocuklarini en yakininlarindan bile sakinsinlar yanliz birakmasinlar kimsenin alninda sapiktir yazmiyor.

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