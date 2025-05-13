Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma
TikTok'ta paylaşılan ve bir anaokulunda küçük çocuğa yönelik uygunsuz görüntüler içeren video büyük tepki çekti. Ağrı Valiliği, görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğunu, öğretmen olmadığını ve özel bir anaokulunda çalıştığını açıkladı. Şüpheli gözaltına alınırken, okul hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
TikTok'ta paylaşılan mide bulandırıcı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Ağrı'daki bir özel anaokulu oldu. Küçük bir çocuğa yönelik uygunsuz davranışların yer aldığı video sosyal medyada infial yaratırken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Ağrı Valiliği, kamuoyunun tepkisi üzerine bir açıklama yayımlayarak, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Basın ve sosyal medyada paylaşılan, küçük çocukları içeren uygunsuz görüntüler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekli görülmüştür" denildi.
ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA
Yürütülen çalışmalar sonucu görüntülerdeki kişinin 17 yaşında olduğu, öğretmenlik unvanı taşımadığı ve olayın bir özel anaokulunda gerçekleştiği tespit edildi. Valilik, şahsın gözaltına alındığını ve hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
OKUL HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Skandalın yaşandığı özel anaokuluna ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından idari soruşturma da başlatıldı. Olay, eğitim kurumlarında denetimin ve personel güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.