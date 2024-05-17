TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı

Kayserinin Talas ilçesinde TikTok'tan yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızı için müstehcen ifadeler kullandığı gerekçesiyle yayın yaparken gözaltına alınan S.G. (35) isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

EŞİNDEN BOŞANDIĞI, KIZININ VELAYETİNİN BABASINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

S.G. isimli kadın sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G.'nin evine operasyon düzenledi. S.G., canlı yayın yaparken gözaltına alındı.

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan S.G. bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

TikTok'ta açtığı canlı yayında bir kadınla konuşan S.G., kızının gözünün yükseklerde olduğunu belirterek şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada, havuzlarda, yüksek mertebelerde. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım. Ben kendi gençliğimi s**tim bu çocuk için."

Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri kadını canlı yayın yaptığı sırada gözaltına almıştı.