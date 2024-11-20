TİHEK Erzincan Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine 18 Kasım 2024 tarihinde habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyarette yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZİNCAN