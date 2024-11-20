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TİHEK Erzincan Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi

TİHEK Erzincan Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine Habersiz Ziyaret Gerçekleştirdi
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, ulusal önleme mekanizması çerçevesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine 18 Kasım 2024 tarihinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine 18 Kasım 2024 tarihinde habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyarette yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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