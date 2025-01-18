Ticari Gemide Yaralanan Mühendis Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında ticari gemide yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ ili Şarköy açıklarında Panama bayraklı "Shen Mı" isimli ticari gemide çalışan Hindistan uyruklu 29 yaşındaki Rajan Antony, gemide 4. mühendis olarak görev yapıyordu. Gemide yaşanan bir kaza sonucu yaralanan Antony, yetkililere yapılan ihbar sonrası tıbbi tahliye için kurtarma operasyonuyla gemiden alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Şarköy Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ