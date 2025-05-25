Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 4 günde 4 ayrı noktada düzenlediği uyuşturucu operasyonda tarihi yakalamaya imza attı.

5 MİLYAR 250 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Operasyonlarda; Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kilo esrar, Dilucu Gümrük Kapısı'nda 691 kilo metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 764 kilo likit metamfetamin olmak üzere, bir hafta içerisinde yaklaşık 5 milyar 250 milyon TL değerinde, 2 ton 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

X-RAY TARAMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, ülkemize giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli olarak değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nden alınan görüntünün Gümrük Muhafaza personelinde analiz edilmesi sonucunda aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi. Alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı.

GÜRBULAK'TA 764 KİLO UYUŞTUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 764 kilo likit metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 2 milyar 768 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.