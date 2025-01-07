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Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Ölü Sayısı 53'e Yükseldi

Tibet'te 6,8 Büyüklüğünde Deprem: Ölü Sayısı 53'e Yükseldi
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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıkarken, yaralı sayısının ise en az 62 olduğu bildirildi. Deprem sonrası birçok bina yıkıldı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. En az 62 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaştı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. En az 62 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kenti yerel saat ile 09.05'te 6,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, Çin Deprem Ağları Merkezi sarsıntının 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı. Çin basını, geniş bir bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle birçok binanın yıkıldığını duyurmuştu. İlk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. - TİBET

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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