THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

YOLCULAR, UÇAKTAN ACİL TAHLİYE EDİLDİ

Uçak, Antalya Havalimanı'na iner inmez yolcularını acil tahliye etti. Yolcuların, acil tahliye kaydırağından uçağı terk ettiği görüldü.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TK2430 sefer sayılı İstanbul–Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır.

"UÇAĞIN HİDROLİK BORUSUNDA TEKNİK ARIZA TESPİT EDİLDİ"

Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."