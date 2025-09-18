THY'deki yasak aşk davalık oldu, detaylar yok artık dedirtti

Türk Hava Yolları, skandal bir iddia ile çalkalanıyor. Edinilen bilgiye göre, THY'de reklam yüzü olan kaptan pilot Emre Cömert'in eşi ile hostesin pilot kocası, İstanbul 15. ve 16. Aile Mahkemeleri'nde boşanma davası açtı.

İKİ AYRI BOŞANMA DAVASI

İki ayrı mahkeme dosyasına giren bilgilere göre; pilot ile hostes evli olmamalarına rağmen 3 yıl boyunca ilişki yürüttü. İkili buluşmalarını, pilotun yakın arkadaşı bir başka pilota ait Göktürk'teki bir sitedeki evde gerçekleştiriyordu. Siteye yapılan giriş çıkışlar ve kamera görüntüleri dava dosyasına kondu.

YOK ARTIK DEDİRTEN DETAYLAR

İstanbul Havalimanı otoparkının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilot Emre Cömert ile hostes H.D.T'nin araç içinde öpüşmeleri de dava dosyasına girdi. Görüntüler bilirkişi raporuyla mahkemede doğrulandı. İkilinin ilişkisinin görevli olarak gittikleri Afrika uçuşlarında başladığı ortaya çıktı. Hostesin, pilot eşinin kredi kartıyla, sevgilisine pahalı hediyeler aldığı tespit edildi.

ŞİDDET UYGULADI

Pilot Emre Cömert'in eşi, evlilik süresince kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığını da mahkemeye bildirdi. Çiftin 2 yaşındaki oğlunun bakımını tamamen annenin üstlendiği, babanın ilgisiz davrandığı öne sürüldü. 2023'te yapılan İtalya tatilinde annenin tek başına çocuğa bakmak zorunda kaldığı, babanın ise hiçbir sorumluluk almadığı tanıklarla mahkemeye sunuldu. Tüm bunların yanında pilotların birlikte oldukları hosteslerin listesini yaptığını ve bunu WhatsApp gruplarında paylaştığı ortaya çıktı.

SKANDAL YAZIŞMALAR DA DAVA DOSYASINDA

Pilot Emre Cömert'in meslektaşlarıyla beraber, birlikte oldukları hostesleri konuştukları WhatsApp grubu kurdukları ortaya çıktı. 'Meziyetli hostesler' adını verdikleri listede bel altı konuşmalar ve ağıza alınmayacak gayriahlaki ifadeler yer alıyor.

Mahkemeye delil olarak sunulan mesajlarda, Cömert'in gruba son derece ahlaksız ifadeler yazdığı, gruptaki diğer pilotların da benzer cevaplar verdiği görüldü.