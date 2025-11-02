Haberler

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cenazesi Kocaeli'de Toprağa Verildi

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cenazesi Kocaeli'de Toprağa Verildi
Güncelleme:
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ'daki cezaevinde ölü bulundu. Özer'in cenazesi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikindi namazı sonrası toprağa verildi. Dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen Özer'in hakkında 11 bin 190 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında ölü bulunan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer'in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 milyar liralık dolandırıcılık olayıyla gündeme gelmişti

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Türkiye'den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk'ta yakalanan Özer, uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye'ye iade edilmişti. Özer hakkında toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Hakkınızı helal ediyormusunuz... öyle mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
