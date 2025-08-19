Ters Yöne Giren Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ters Yöne Giren Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ters yöne giren bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü panikleyerek aracı terk edip kaçarken, o anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis, sürüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren bir otomobil sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücü büyük panik yaşadı. Bir anda aracını bırakıp koşarak uzaklaşan sürücünün o anları ise çevrede bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.

Polis, kazaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
