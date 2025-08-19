Ters Yöne Giren Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ters yöne giren bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Çarptığı araçlara zarar veren sürücü panikle aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren bir otomobil sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücü büyük panik yaşadı. Bir anda aracını bırakıp koşarak uzaklaşan sürücünün o anları ise çevrede bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.

Polis, kazaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA