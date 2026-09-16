Haberler

Ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza

Ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aracıyla trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL idari ceza uygulandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracıyla trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL idari ceza uygulandı.

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin ters yönde ilerlediğini gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede otomobil ve sürücünün kimliği tespit edildi.

Sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı

Yunan şarkıcı Mazonakis'in şüpheli ölümünde flaş gelişme
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI'dan fırlatılan SUNGUR füzesi hedefi tam isabetle vurdu

Gökyüzünde nefes kesen an! Sungur hedefi tam 12'den vurdu
HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem
James Rodriguez'den sürpriz karar! Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

Kameralar karşısına geçti, kötü haberi verdi

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde
Camide elektrikli motosikletlerini şarj eden gençlerden imama duygulandıran not: 45 lira bırakıp helallik istediler

Camide şarj ettiler, imama bıraktıkları not gözyaşı döktürdü
Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı