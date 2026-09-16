Ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracıyla trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 90 bin TL idari ceza uygulandı.

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin ters yönde ilerlediğini gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede otomobil ve sürücünün kimliği tespit edildi.

Sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı