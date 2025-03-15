40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Ters İstikamette İlerleyen Sürücü Cep Telefonu ile Görüntülendi

Ters İstikamette İlerleyen Sürücü Cep Telefonu ile Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters istikamette ilerleyen bir otomobil, trafikte tehlike yarattı. Olay, Kıranköy mevkiinde yaşandı ve sürücü, gelen araçlara aldırış etmeyerek kavşağa girdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters istikamette ilerleyerek trafikte tehlike oluşturan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Kıranköy mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi. Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
img

Bakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58 milyar dolarlık zarar
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Trump'ın 43 ülkeyi içeren yasak listesi sızdı! Putin çıldıracak

Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çıldıracak
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.