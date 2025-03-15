Ters İstikamette İlerleyen Sürücü Cep Telefonu ile Görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters istikamette ilerleyerek trafikte tehlike oluşturan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Kıranköy mevkiinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü üzerine gelen araçları görmesine rağmen ters istikamette ilerledi. Trafik akışına aldırmayıp ters istikametten kavşağa girerek trafiği tehlikeye atan sürücüyü görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK