Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Terör soruşturmasında ses getirecek delil! Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalardan bir de "kent uzlaşısı" soruşturması. "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden olan Spectrum House sahibi Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı. Terör kaydı olan 312 kişi ile iletişimi olan Barış'ın İmamoğlu ile 2 kez görüştüğü 253 kez aynı yerde bulunduğu tespit edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı soruşturmadan gözaltına alınan, 2024 Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili adayı ve Spectrum House Genel Direktörü Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı.

TERÖR KAYDI OLAN 312 KİŞİYLE İLETİŞİMDEYMİŞ

Azad Barış'ın iletişim geçmişini belgeleyen HTS kayıtları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla şok detaylar göz önüne serildi. HTS kaydına göre; "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan Azad Barış'ın "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak eden ve terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişimde olduğunu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İLE 2 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Barış'ın ayrıca Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la 17 kez görüştüğü, 354 kez aynı yerde bulunduğu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 2 kez görüştüğü, 20 kez de aynı yerde bulunduğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüğü, 253 kez aynı yerde bulunduğu tespit edildi.

"KENT UZLAŞISI'YLA TERÖRE YARDIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili açıklamasında yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018'de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı"nda yer aldıkları belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Terör soruşturmasında ses getirecek delil! Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

şunları görüp hala sokaklara çıkıp bu adamı savunanlar var, bu ülkenin düşmana ihtiyacı yok.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Muammer güler zafer çağlayan erdoğan bayraktar nerede feto nun koyduğu iddia edilen ayakkabı kutularındaki paralar halkbank gn müdürü s.aslan a faiziyle neden iade edildi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

REİS BOŞ KONUŞMAZ YARGI NEDEN VAR YARGI BAĞIMSIZDIR KİMSE YARGIYA LAF SÖYLEYEMEZ YARGI SOMUT DELİLLERİ TOPLAR İDDİANEME HAZIRLANIR SÜREÇ BAŞLAR SANIKLAR VE VEKİLLERİ SAVUNMALARINI YAPAR ELDE SOMUT DELİL YOK İSE YARGILAMA YOLU KAPANIR ÖYLE SOYUT DELİLLERLE KİMSE HÜKÜM GİYMEZ ORTADA 100 E YAKIN ŞÜPHELİ VAR BUNLARIN BİR KISMI PAÇAYI KURTARMAK İÇİN SOMUT DELLİLERE DAYANARAK İTİRAFÇI OLUNCA ELEBAŞLARIDA ARTIK SUÇLU BULUNMALARI KAÇINILMAZ

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

ŞİMDİ BU KİŞİ İTİRAFÇI OLURSA EN AZ 50 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANACAK VE MAHKEMEYE SEVKEDİLECEK İTİRAFÇI SOMUT DELİLLERLE İFADESİ ALINMIŞTIR YARGI VE YASALAR NE EMREDİYOR NE DİYORSA HERKES SAYGI DUYMAYI BİLECEK BU ÜLKE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title