Terör soruşturmasında ses getirecek delil! Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı soruşturmadan gözaltına alınan, 2024 Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili adayı ve Spectrum House Genel Direktörü Azad Barış'ın HTS kayıtları ortaya çıktı.

TERÖR KAYDI OLAN 312 KİŞİYLE İLETİŞİMDEYMİŞ

Azad Barış'ın iletişim geçmişini belgeleyen HTS kayıtları İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla şok detaylar göz önüne serildi. HTS kaydına göre; "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan Azad Barış'ın "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetine iştirak eden ve terör kaydı olan 312 farklı kişi ile iletişimde olduğunu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU İLE 2 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Barış'ın ayrıca Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la 17 kez görüştüğü, 354 kez aynı yerde bulunduğu, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 2 kez görüştüğü, 20 kez de aynı yerde bulunduğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüğü, 253 kez aynı yerde bulunduğu tespit edildi.

"KENT UZLAŞISI'YLA TERÖRE YARDIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayla ilgili açıklamasında yerel seçimler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu belirtildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik soruşturmaların halen devam ettiğini anlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelere göre İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen firari şüpheli A.B. ve 2018'de terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan H.A. ile Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı"nda yer aldıkları belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması amacını taşıyan 'Kent Uzlaşısı' faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen 7 şüpheli hakkında eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."