Terör saldırısı faili sağlık kontrolünden geçirildi

MUĞLA - Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya; "Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09: 40'ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya Interpol Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Yakalanarak gözaltına alınan Evgenii Serebriakov ile beraberindeki 1 kişi akşamüstü saatlerinde Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla'ya gönderildi.