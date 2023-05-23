Terör örgütünün üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'ın yakın koruması, Tekirdağ'da şafak operasyonuyla yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK KCK'nın dağ kadrosundaki üst düzey yöneticilerinin yakın koruma ekibinden 2 ismin de aralarında yer aldığı 8'i kadın 24 kişiye yönelik Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 adrese şafak baskını yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu, PKK KCK'nın üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın uzun yıllar korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına okullarda gözlemci olarak görev aldığı kaydedilen bir şüpheli ile Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale il ve ilçelerindeki örgütün şehir yapılanmasında aktif faaliyet yürüten şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların yanı sıra çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Tekirdağ'daki operasyonun rotası Çanakkale'ye çevrildi

Bölücü terör örgütü PKK, KCK, PYD'ye Tekirdağ merkezli Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan operasyonda Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy'de sabaha karşı düzenlenen ve yüzden fazla polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 8'i kadın 24 terör örgütü şüphelisi, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Örgüt üyelerinin HDK çalışmaları Çerçevesinde Yeşil Sol'un Tekirdağ örgütlenmesini organize eden sözde PKK terör örgütünün 5 kurucusundan biri olan, örgütün üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'ın uzun yıllar dağ kadrosunda korumalığını yapan bir şüpheli ile Bingöl kırsalında örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen örgüt üyesi bir şüphelinin de gözaltına alınan 8'i kadın 24 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

İçişleri akanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" dedi - TEKİRDAĞ