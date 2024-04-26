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Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

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Bursa'da çöp konteynerlerinin içinde ayıya ait et parçaları bulundu. Temizlik görevlileri tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Et parçalarını atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Akılalmaz olay Bursa'da meydana geldi. Çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin içinde et parçaları olduğunu fark edince durumu polis ekiplerini bildirdi. Et parçalarının bir ayıya ait olduğu belirlenirken Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde çöp konteynerini boşaltmak için kapağını açınca gördükleri manzara karşısında dondu kaldı. Çok sayıda et parçasıyla karşılaşan ekipler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

AYININ KAFASI EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Bölgede inceleme başlatan polis yaptığı çalışmalar sonucu etlerin bir ayıya ait olduğunu tespit etti ancak hayvanın kafası ortada yoktu. Arama çalışmalarında bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası bulundu.

Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

Export 86:

Artık hiç bir haber beni şaşırtmıyor

54
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Mustafa Gülden:

Ete bu kadar zam yaptırırsanız timsahı da yerler yılanı da

38
4
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Erdem Sen:

yakinda kedi köpeklerde kalmaz sokaklarda

27
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Behçet Altın:

Yağı iyi para ediyor. Kireçlenmeye birebir. Bize yağ lazım

5
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Ayhan erdem:

yağı çoğu hastalığa iyi geliyormuş yalam değil

yanıt0
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Wonder Woman:

Ya hayvanın etini yediler yada Etlerini ucuz yolla halka yedirdiler. Bu milletten artık herşeyi beklerim.

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