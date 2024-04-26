Temizlik görevlileri neye uğradığını şaşırdı: Çöpten parçalanmış ayı çıktı

Akılalmaz olay Bursa'da meydana geldi. Çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin içinde et parçaları olduğunu fark edince durumu polis ekiplerini bildirdi. Et parçalarının bir ayıya ait olduğu belirlenirken Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Orhangazi ilçesinde temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde çöp konteynerini boşaltmak için kapağını açınca gördükleri manzara karşısında dondu kaldı. Çok sayıda et parçasıyla karşılaşan ekipler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

AYININ KAFASI EVİN BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Bölgede inceleme başlatan polis yaptığı çalışmalar sonucu etlerin bir ayıya ait olduğunu tespit etti ancak hayvanın kafası ortada yoktu. Arama çalışmalarında bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası bulundu.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.