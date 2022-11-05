TEM otoyolunda minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' kamerada 3. Sayfa Haberleri TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü seyir halindeyken direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü seyir halindeyken direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Yolcu koltuğundaki kişi direksiyonun başına geçti. Seyir halindeki minibüste yapılan tehlikeli sürücü değişikliği cep telefonu kamerasına yansıdı. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne ilerleyen bir minibüste yaşanan olayda, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi bir anda direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi, şoförün boş bıraktığı koltuğa oturarak direksiyonun başına geçti. Minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi direksiyonu bırakıp koltuğundan kalkıyor. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi şoför koltuğuna oturarak direksiyonun başına geçiyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Sultan Mehmet TEM Otoyolu 3. Sayfa Haberler

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