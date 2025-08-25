TEM Otoyolu'nda Tır Yangını: Kupası Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin TEM Otoyolu geçişinde seyir halindeki bir tırın kupasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tırın kupası kullanılamaz hale geldi ve otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Gültepe mevkii İstanbul istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın kupasında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın kupası kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - KOCAELİ

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Iki pasta cila çektirir sonra yola devam....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
