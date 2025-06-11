TEM Otoyolu'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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TEM Otoyolu'nda Takla Atan Araçta 2 Yaralı
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda Mesut K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolda takla attı: 2 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut K. idaresindeki 34 FA 1178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp orta refüje takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mesut K. ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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