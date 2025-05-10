TEM Otoyolu'nda Çocuk Yaralandı
İstanbul TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan birine otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nda kaza: 1 çocuk yaralandı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan 1'ine seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaralanan çocuğa yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.