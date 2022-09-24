Son dakika haber | TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı BOLU - Bolu'da, Tem Otoyolu'nda yapılan operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 273 adet ecstasy hap, 80 gram gelen metamfetamin, 2.18 gram bonzai, 6.57 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ferdi K. (35), Sinan K. ve Mehmet Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem TEM Otoyolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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