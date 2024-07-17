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Televizyon tamircisi evde dehşet saçtı: Evdekilerin başını çekiçle ezdi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği evin sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladı. Olayın ardından şahıs komşular tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı: Evdekilerin başını çekiçle ezdi

Biri çocuk 4 kişiye saldırdı, komşular yakalayarak jandarmaya teslim etti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamiri için gittiği evin sahibi ile tartışan bir şahıs, biri çocuk 4 kişiyi çekiçle yaraladı.

Olay, Kardeşköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. ile kızı H.G. ve torunu B.G.'nin de başına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyarak H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşular tarafından yakalandı

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alındılar

Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.'nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi'nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Çocuk Aydın Saldırı Güvenlik Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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