Haberler

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dolandırıcıların telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak üzere sarrafa götüren vatandaş, sarraf ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dolandırıcıların telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak üzere sarrafa götüren vatandaş, sarraf ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu.

İddiaya göre, dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Ömer Keçe'ye telefonunun FETÖ soruşturmasına karıştığını ve başka yerlere de bağlantısının bulunduğunu söyledi. Ardından hangi bankalarla çalıştığını soran şüpheliler, güven kazanmak amacıyla vatandaşın eşini de arayarak eve iki polis geleceğini söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle hareket eden aile, ellerindeki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınları bozdurmak üzere sarrafın yolunu tuttu. Durumdan şüphelenen sarrafın Keçe ile iletişime geçmesi ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede harekete geçti. Altınların bozdurulmasının önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan dolandırıcılık girişimini anlatan Ömer Keçe, telefonla arayan kişilerin kendilerini savcı olarak tanıttığını belirterek, "Telefonuma baktım, 'Ben savcıyım, telefonunuz FETÖ'ye karıştı, başka yerlere de karışmış' diye telefon geldi. Bana hangi bankalarla çalıştığımı sordu. Sonra eşimi aramamı söylediler, 'İki polis gelecek' dediler. Eşimi aramışlar. Bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altınımız vardı. Eşim onları alıp bozdururken yakaladık. Allah razı olsun polislerimizden. Yakalanmaları için bankaya çağırdık ama gelmediler. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi için uyarıyorum. Polisimizden Allah razı olsun, dolandırılmaktan kurtulduk" dedi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! 'Öcalan'a villa verilecek' iddiasına yanıt

Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu: Öcalan'a villa değil...
Adıyaman’da 62 yaşındaki adam evde ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca eve geldi! Acı gerçekle karşılaştılar
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak

Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti