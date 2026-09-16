Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dolandırıcıların telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtması sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak üzere sarrafa götüren vatandaş, sarraf ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu.

İddiaya göre, dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Ömer Keçe'ye telefonunun FETÖ soruşturmasına karıştığını ve başka yerlere de bağlantısının bulunduğunu söyledi. Ardından hangi bankalarla çalıştığını soran şüpheliler, güven kazanmak amacıyla vatandaşın eşini de arayarak eve iki polis geleceğini söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle hareket eden aile, ellerindeki yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınları bozdurmak üzere sarrafın yolunu tuttu. Durumdan şüphelenen sarrafın Keçe ile iletişime geçmesi ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine ekipler kısa sürede harekete geçti. Altınların bozdurulmasının önüne geçilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan dolandırıcılık girişimini anlatan Ömer Keçe, telefonla arayan kişilerin kendilerini savcı olarak tanıttığını belirterek, "Telefonuma baktım, 'Ben savcıyım, telefonunuz FETÖ'ye karıştı, başka yerlere de karışmış' diye telefon geldi. Bana hangi bankalarla çalıştığımı sordu. Sonra eşimi aramamı söylediler, 'İki polis gelecek' dediler. Eşimi aramışlar. Bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altınımız vardı. Eşim onları alıp bozdururken yakaladık. Allah razı olsun polislerimizden. Yakalanmaları için bankaya çağırdık ama gelmediler. Kimsenin bu tuzağa düşmemesi için uyarıyorum. Polisimizden Allah razı olsun, dolandırılmaktan kurtulduk" dedi.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı