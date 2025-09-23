Haberler

Tele 1'de skandal kj'ye soruşturma! Merdan Yanardağ adliyeye götürüldü

Tele 1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldığı skandal kj ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Televizyon kanalı Tele 1'de ekrana skandal bir kj yansıtıldı. Yayınlanan bir program esnasında verilen kj'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal kj tepkilerin odağına yerleşirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını belirtti.Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADALET ÇAĞRISININ ÖNCÜSÜ OLAN BİR LİDERDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir. Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."

3 İSME SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, 3 kanal yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tele 1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

MERDAN YANARDAĞ ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Başlatılan soruşturma kapsamında bugün de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
