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Tel Rıfat'ta Terör Tünelleri Ortaya Çıktı

Tel Rıfat'ta Terör Tünelleri Ortaya Çıktı
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Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde, Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG'den kurtarılan alanlarda, kilometrelerce uzunluğunda tüneller bulundu. Tünellerin içinde hastaneler ve terörist karargahları yer alıyor.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi. Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor. Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünnelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor.

SMO askerlerinden Mahmud Baa, tünelin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu ifade etti. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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