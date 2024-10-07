Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı

Teksas'ın Comal İlçesi'nde 51 yaşındaki bir lise öğretmeni, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, inşaat halindeki bir evde meydana geldi.

Davenport Lisesi'nde sanat öğretmeni olan Jennifer Massey, tutuklandı. Polis, bölgeden gelen "şüpheli kişi" ihbarı üzerine eve gitti ve Massey'i reşit olmayan erkek öğrencisiyle birlikte buldu.

Comal İlçesi Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, memurlar yaptıkları ilk incelemede çiftin cinsel ilişkide bulunduğunu tespit etti. Massey, "eğitimci ve öğrenci arasında uygunsuz ilişki" suçlamasıyla tutuklandı ve şu anda ilçe hapishanesinde tutuluyor.

Okulun bağlı olduğu Comal Bağımsız Okul Bölgesi, olayı kınadı ve Massey'i derhal idari izne çıkardı. Bölge yönetimi, öğrenci güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve soruşturma süresince polis ile tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Okul yönetimi ayrıca velilere bir mesaj göndererek durumu bildirdi ve Massey'nin okula bir daha dönmeyeceğini açıkladı.

Bu olay, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sınırları ve okullarda güvenlik konularını bir kez daha gündeme getirdi.