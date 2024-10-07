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Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı

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Teksas'ta 51 yaşındaki lise öğretmeni Jennifer Massey, öğrencisiyle cinsel ilişki yaşarken yakalandı. Polis, inşaat halindeki bir evde yapılan 'şüpheli kişi' ihbarını kontrol ederken, Massey'i reşit olmayan erkek öğrencisiyle buldu. Öğretmen, 'eğitimci-öğrenci arasında uygunsuz ilişki' suçlamasıyla tutuklandı. Comal Bağımsız Okul Bölgesi olayı kınadı, Massey'i idari izne çıkardı. Olay, okullarda güvenlik ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sınırları konusunu yeniden gündeme getirdi.

Teksas'ın Comal İlçesi'nde 51 yaşındaki bir lise öğretmeni, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, inşaat halindeki bir evde meydana geldi.

Davenport Lisesi'nde sanat öğretmeni olan Jennifer Massey, tutuklandı. Polis, bölgeden gelen "şüpheli kişi" ihbarı üzerine eve gitti ve Massey'i reşit olmayan erkek öğrencisiyle birlikte buldu.

Comal İlçesi Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, memurlar yaptıkları ilk incelemede çiftin cinsel ilişkide bulunduğunu tespit etti. Massey, "eğitimci ve öğrenci arasında uygunsuz ilişki" suçlamasıyla tutuklandı ve şu anda ilçe hapishanesinde tutuluyor.

Okulun bağlı olduğu Comal Bağımsız Okul Bölgesi, olayı kınadı ve Massey'i derhal idari izne çıkardı. Bölge yönetimi, öğrenci güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve soruşturma süresince polis ile tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Okul yönetimi ayrıca velilere bir mesaj göndererek durumu bildirdi ve Massey'nin okula bir daha dönmeyeceğini açıkladı.

Bu olay, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sınırları ve okullarda güvenlik konularını bir kez daha gündeme getirdi.

Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı

Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik 3-sayfa İnşaat Teksas Eğitim Hukuk Polis

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Yorumlar (6)

Martin Sikertel:

186 yıllık bu haberi yıllardır temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürdüğünüz için teşekkür ederiz.

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Perwer:

Bireysel özel ders veriyordur.

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Brh atr:

azmış kudurmuştan beterdir

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Zafer Toprak:

Habere bak beeee

1
0
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FA null:

aşmış kadin

0
0
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Mahmut Şahin:

insanın amerikada okuyası geliyo yaaaa

0
0
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