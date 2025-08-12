Tekne kazasında çarpıcı detay! Halit Yukay'ın son konuştuğu kişi Kıvanç Tatlıtuğ

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın kullandığı Graywolf isimli tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş, olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma derinleştikçe çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kazadan hemen önce Yukay ile telefonda konuşan ve onun son sesini duyan kişi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

SON GÖRÜŞME ANİDEN KESİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Tatlıtuğ kazadan kısa bir süre önce yakın arkadaşı Halit Yukay ile telefonda konuşuyordu. Görüşme sırasında telefon bir anda kesildi. Sabah'ın haberine göre, Tatlıtuğ, tekrar aramasına rağmen arkadaşına ulaşamayınca endişelenerek durumu iş insanının babasına bildirdi.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen Türk bandıralı geminin kaptanı C.T. tutuklandı. İncelemelerde, tekne üzerinde bulunan beyaz renkli sürtünme izlerinin gemiye ait olduğu tespit edildi. Olay günü kaptanın, geminin baş tarafında tekne parçaları ve can simidi gördüğü, kontrol amacıyla daire çizdiği ancak herhangi bir ihbarda bulunmadan seyrine devam ettiği belirlendi.

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından kaptan C.T. ve yanındaki bir kişinin geminin baş kısmını incelediği görüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ise herhangi bir bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yalova Başsavcılığı, taksirle ölüme neden olma suçundan yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.