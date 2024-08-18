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Tekne Batması Sonucu Ölen Kaptanın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne batması sonucu kaybolan kaptanın bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen kaptana ait herhangi bir iz bulunamadı.

2 kişinin ölümüne sebep olan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde tekne batması neticesinde kaybolan kaptanın bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan kayboldu. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nun bulunması için ise arama çalışmaları sürdürülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, deniz polisi, bölgede arama çalışması yapıyor. İlçede yaşayan balıkçılar ise arama çalışmalarına kendi tekneleri ile destek veriyor.

Şu ana kadar Öztürk Kürelioğlu'na ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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