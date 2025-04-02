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Tekman'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Tekman'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, viraja kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralanırken, bir yaralının durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekman-Gökoğlan kara yolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Erence Mahallesi yakınlarında viraja kontrolsüz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçe hastanesi ve şehir hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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