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Tekirdağ Valisi Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemlerini Açıkladı

Tekirdağ Valisi Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemlerini Açıkladı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı gecesi için alınan güvenlik tedbirlerini ve yapılan denetimleri duyurdu. Yoğun denetim ve operasyonlar sonucu birçok yasa dışı ürün ve suç unsuru ele geçirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yılbaşı gecesi için yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri açıkladı. Tekirdağ genelinde ilgili kurumlarla birlikte 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren yoğun tedbirlerin alındığını ve kapsamlı denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Vali Soytürk, yasa dışı alkol ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 24 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu operasyonlarda 2 bin 890 litre kaçak/sahte alkol ve 245 bin 530 adet bandrolsüz ürün ele geçirilmiştir" dedi.

Narkotik suçlarla mücadele

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan faaliyetlere değinen Vali Soytürk, "158 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda toplam 2.159 gram uyuşturucu madde, 1.813 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve 34 bin 705 TL nakit para ele geçirilmiştir. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olarak 202 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Günübirlik kiralık yerlere yönelik denetimler

Günübirlik kiralanan yerlerde yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Vali Soytürk, 136 işletmenin kontrol edildiğini ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 12 işletmeye idari işlem uygulandığını belirtti.

Göçmen kaçakçılığına karşı çalışmalar

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye değinen Soytürk, "Toplam 79 kaçak göçmen yakalanmış, bu faaliyetlerde rol oynadığı tespit edilen 8 organizatör gözaltına alınmış ve olaylarda kullanılan 4 araç ele geçirilmiştir" dedi.

Yasa dışı silah ve mühimmatla mücadele

Yasa dışı silah ve mühimmatla mücadelede alınan sonuçlara dikkat çeken Soytürk, "Toplam 45 adet tabanca, 13 adet tüfek ve 156 adet fişek ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl için kapsamlı tedbirler

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tedbirleri vurgulayan Soytürk, "İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından 149 noktada 656 ekip ve 3 bin 405 personelle denetim ve uygulamalarımız devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Vali Recep Soytürk, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve güven içinde bir yılbaşı geçirmenizi diler, yeni yılın tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Toplantıya; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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