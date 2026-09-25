Tekirdağ Süleymanpaşa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu indi, 2 kişi hafif yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eğitim uçuşu yapan uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı, uçaktaki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağındaki 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı