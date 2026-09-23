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Tekirdağ Süleymanpaşa'da Ceyport Limanı'ndaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da Ceyport Limanı'ndaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ceyport Limanı'nda bir kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken kamyonette hasar oluştu, limandan yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'nda bir kamyonette yangın çıktı.

Ceyport Limanı'ndan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Limana gelen ekipler, içeride bulunan bir kamyonetin yandığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonette hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan limandan yükselen yoğun dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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