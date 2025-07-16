Tekirdağ Şarköy Yangını, Çanakkale'de Trafik Sorununa Neden Oldu

Tekirdağ Şarköy Yangını, Çanakkale'de Trafik Sorununa Neden Oldu
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Tekirdağ Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Olay nedeniyle Çanakkale-Malkara otoyolu alternatif yollara yönlendiriliyor.

Tekirdağ Şarköy yangını, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili oldu için Çanakkale- Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili oldu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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