Tekirdağ Saray'da Galata deresi yine taştı, vatandaşlar çözüm istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'da dün yaşanan şiddetli yağış sonra Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nden geçen Galata deresinin taşması vatandaşı çileden çıkardı. Geçen yıl da aynı derenin taşması sonucu bir otomobil sular altında kalmıştı.

Ökkeş Polat isimli vatandaş, geçtiğimiz yıl Saray ilçesine bağlı kırsal Pazarcık Mahallesi Kiremithane mevkiinde yaklaşık 20 santimetre yüksekliğindeki su akan dere yatağından geçmeye çalışırken otomobili arıza yaptığını hatırlattı. Polat, şiddetli yağış sonrası dere sularının yükselmesiyle otomobilin suya gömüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl otomobili su içerisinde kalan Ökkeş Polat, bu yıl da aynı noktada yaşanan taşkınlara dikkat çekerek, sorunun hala çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Geçen yıl yaşadığı olayın ardından bölgede herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirten Polat, yağışlarla birlikte yolun yeniden su altında kaldığını ifade etti. Yolun hala yapılmadığını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Polat, yetkililere çağrıda bulundu.

Polat, vatandaşların her yağışta aynı sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgede gerekli çalışmaların bir an önce yapılarak taşkın sorununun kalıcı şekilde giderilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı