Tekirdağ sahilinde ölü yunus bulundu

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahiline ölü yunus balığı vurdu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde sabah gezen vatandaşlar deniz kıyısında bir yunus balığının olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ölen yunus balığı ile ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yunus balığı olduğu yerden kaldırılacak. Vatandaşlardan Birol Sapmazer ise gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü ifade ederek, "Yazık günah, ben ilk kez böyle bir şey görüyorum" dedi.

Sapmazer, yunusu ölü olarak görmelerinin ardından yetkililerle iletişime geçtiklerini ifade ederek, alakalarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ