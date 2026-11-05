Tekirdağ Muratlı'da başıboş köpekler kümesteki 13 tavuğu telef etti

Tekirdağ Muratlı'da başıboş köpekler kümesteki 13 tavuğu telef ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde kümese giren başıboş köpekler, 13 tavuğun boğularak telef olmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına yansırken mahalle sakinleri yetkililerden önlem almalarını istedi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokak köpekleri, girdikleri kümesteki 13 tavuğu telef etti.
Edinilen bilgilere göre, Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese giren başıboş köpekler tavuklara saldırdı. Olay güvenlik kamerasına da yansırken, kümes sahiplerince yapılan kontrolde toplam 13 tavuğun boğularak öldüğü belirlendi. Telef olan tavuklar bir el arabasına doldurulurken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin yol açtığı tehlike nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden önlem almalarını istedi.