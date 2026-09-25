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Tekirdağ Malkara'da saman balyalarının altında kalan 57 yaşındaki adam öldü

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Tekirdağ Malkara'da saman balyalarının altında kalan 57 yaşındaki adam öldü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra yüklenen saman balyalarının devrilmesi sonucu 57 yaşındaki adam balyaların altında kaldı. Ağır yaralı kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan adamın cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra yükleme sırasında devrilen saman balyalarının altında kalan 57 yaşındaki Mustafa Ezerel hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara ilçesinde bulunan Balabandere Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisinde hazırlanan saman balyaları, iş makinesiyle tira yüklenmeye başlandı.

Yükleme sırasında üst üste bulunan saman balyalarının bir bölümü henüz belirlenemeyen sebeple devrildi. Bu sırada balyaların yakınında bulunan Mustafa Ezerel, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balyaların altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla balyaların altından çıkarılan Ezerel'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezerel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezerel'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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