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Tekirdağ Kapaklı'da Sigara ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda paketlenmiş sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılan aramalarda 450 paket satışa hazır sigara bulunurken, Atatürk Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda paketlenmiş sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesinde A.A. isimli şahsın aracında arama gerçekleştiren ekipler 450 paket satışa hazır paketlenmiş sigara ele geçirildi.

Ayrıca Kapaklı Atatürk Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde şüphelenilen O.A. şahsın üzerinde arama gerçekleştiren ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken iki olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü 19 Mayıs Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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