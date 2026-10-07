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Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı

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Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı
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Tekirdağ Kapaklı'da borçları nedeniyle kuyumcu soymaya çalıştığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Asaf U., oyuncak tabancayla gerçekleştirdiği girişimin ardından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde borçları nedeniyle kuyumcuyu soymaya çalıştığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Asaf U., elindeki oyuncak tabancayla gerçekleştirdiği soygun girişiminin ardından polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, borçları bulunduğu öğrenilen 47 yaşındaki Asaf U., kuyumcuya girerek elindeki tabancayı çalışanlara doğrultup soygun girişiminde bulundu.

Tabanca oyuncak çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin soygun girişiminde kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yapılan incelemede tabancanın oyuncak olduğu belirlendi.

"Borçlarım nedeniyle yaptım"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asaf U., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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