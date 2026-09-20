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Tekirdağ Kapaklı'da motosiklet, trafiğe kapalı yolda bisikletli çocuğu yaraladı

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Tekirdağ Kapaklı'da motosiklet, trafiğe kapalı yolda bisikletli çocuğu yaraladı
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde trafiğe kapalı yolda bisikletiyle ilerleyen küçük yaştaki çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafiğe kapalı yolda bisikletiyle ilerleyen küçük yaştaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafiğe kapalı olan caddede bisikletiyle ilerleyen küçük yaştaki çocuğa aynı yönde seyreden motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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