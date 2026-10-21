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Tekirdağ Kapaklı'da 14 yaşındaki çırağın darp edildiği iddiasıyla anne şikayetçi oldu

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Tekirdağ Kapaklı'da 14 yaşındaki çırağın darp edildiği iddiasıyla anne şikayetçi oldu Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Kapaklı'da 14 yaşındaki çırağın darp edildiği iddiasıyla anne şikayetçi oldu
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Tekirdağ Kapaklı'da bir oto tamirhanesinde MESEM eğitimi gören 14 yaşındaki çocuğun iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi. Annesi emniyete şikayetçi olurken, aile çocuğun çalışma şartlarının denetlenmesini talep etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir oto tamirhanesinde çırak olarak mesleki eğitim gören 14 yaşındaki çocuğun iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilen olayın ardından çocuğun annesi emniyete başvurarak şikayetçi oldu. Aile, çocuğun çalışma şartlarının da incelenmesini istedi.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören F.K. (14), 24 Eylül'de okuluna gidemedi. Ertesi gün iş yerine giden çocuğa iş yeri sahibi A.K. tarafından okula gitmediği ve işe gelmediği gerekçesiyle fiziksel şiddet uygulandı. Olayın ardından oğlunun kendisine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini belirten anne Kadriye Enez Koyuncu, ertesi gün hastaneye giderek darp raporu aldıklarını ve emniyetin çocuk bürosuna başvurarak şikayetçi olduklarını söyledi.

Yaşananlara tepki gösteren anne Koyuncu, "Ben çocuğumu meslek öğrensin, geleceğini kazansın diye oto sanayiye gönderdim. Dayak yesin, korkutulsun diye değil. Bir anne olarak oğluma yapılan şiddetin cezasız kalmamasını istiyorum. Başka çocukların da aynısını yaşamaması için sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

Olayın ardından henüz dava açılmadığını ve kendisine süreçle ilgili bilgi verilmediğini öne süren Koyuncu, hukuki sürecin sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Günde 12 saate varan çalışma iddiası

Ailenin şikayet dilekçesinde, 14 yaşındaki çocuğun çalışma şartlarına ilişkin iddialar da yer aldı. Dilekçede, F.K.'nin sabah saat 08.00'de işbaşı yaptığı ve akşam saat 20.00'ye kadar çalıştırıldığı, bazı günlerde ise çalışma süresinin daha da uzadığı ileri sürüldü. Çocuğun cumartesi günleri de çalıştığı ve haftada yalnızca bir gün izin yapabildiği iddia edilirken, çalışma şartlarının MESEM mevzuatına uygun olup olmadığının araştırılması talep edildi. Aile ayrıca işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin, kullanılan ekipmanların periyodik kontrollerinin ve aynı iş yerinde eğitim gören diğer MESEM öğrencilerinin çalışma şartlarının da denetlenmesini istedi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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