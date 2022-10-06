Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korkunç olay! Bariyerlere çarpan araç alev aldı, 1 kişi yanarak öldü

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçtaki bir kişi yanarak hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Malkara - Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan bir otomobil iddiaya göre bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilin alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ'da alev alan araçta 1 kişi yanarak öldü, 1 kişi ise ağır yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, 112 Acil Sağlık Ekipleri araçtan çıkarılan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Araçta henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi ise yanarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan şahsın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta oksijen tüpü bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title