Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy-Çorlu yolu Gümrük Önü mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da Çerkezköy- Çorlu yolu Gümrük Önü mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çerkezköy Çorlu yolu Gümrük Önü mevkiinde meydana gelen kazayı gören vatandaşlar kısa sürede yetkili birimlere iletti. Yol üzerinde 3 aracın karıştığı kazada, yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa