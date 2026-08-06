Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Tekirdağ'da Edirne yolu üzerinde bir yolcu otobüsü, iki servis aracı ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.
Tekirdağ'da Edirne yolu üzerinde 1 yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, 2 servis aracı ve bir otomobil kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarak araziye girdi.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.