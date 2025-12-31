Haberler

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi gıda ve su ürünleri denetimleri sıklaştırıldı

Güncelleme:
Tekirdağ'da, yılbaşı öncesi gıda ürünleri ve su ürünleri denetimleri arttırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile su ürünleri kontrol ekipleri, kaçak avcılara karşı önlemler alarak, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 11 ilçe müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekiplerince il genelinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünlerinin korunması, stokların sürdürülebilirliği ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda balıkçı barınakları, satış noktaları ve nakil araçları titizlikle kontrol edildi.

Öte yandan 5996 sayılı Kanun çerçevesinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yılbaşı öncesi gıda denetimleri de yoğunlaştırıldı. Alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş ürünleri, hindi ve tavuk eti başta olmak üzere kanatlı ürünler ile pastacılık ürünleri ekiplerce detaylı şekilde incelendi. Denetimlerin hafta sonu dahil aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, güvenilir gıdaya ulaşımın sağlanması ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

