Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri: 2 bin 816 personel görev başında olacak

Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 816 güvenlik personeli görev başında olacak.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda, yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında il genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik, sağlık ve acil durum tedbirleri ele alındı. Toplantıda kurum müdürleri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Vali Recep Soytürk, valilik koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yılbaşı süresince sahada olacağını belirterek, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlarda güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini vurgulayan Soytürk, ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerin görev başında olacağını kaydetti.

Toplantıya; İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, GAMER Müdürü Varol Çömez ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

2 bin 816 personel görev başında olacak

Valilikten yapılan açıklamada da yılın son günü ve gecesinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri adına trafik, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin görev başında olacağı belirtildi. Açıklamaya göre; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nca 147 ekip ve 711 personel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce 283 ekip ve 2 bin 26 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca da 1 gemi, 5 devriye botu, 6 kara aracı ve 79 personel olmak üzere toplam 442 ekip ve 2 bin 816 personelle yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşlara hizmet verilecek.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve can ile mal kaybına neden olabilecek kazaların önlenmesi amacıyla da ek tedbirler alındı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca 15 ekip ve 30 personel, İl Emniyet Müdürlüğünce ise 99 ekip ve 277 personelin yollarda görev yapacağı bildirildi. Gerek görülmesi halinde personel ve ekip takviyesi yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada vatandaşlara da çağrıda bulunularak, uyarılara riayet edilmesi istendi. Açıklamanın sonunda, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbir alınmıştır. Yılın son günü ve gecesinde tüm birimlerimiz valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaktır. Karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimizin aranması rica olunur" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ