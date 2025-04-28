Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi'nde H.D. ve O.K.'nın evine düzenlenen operasyonda 0,25 gram bonzai, bonzai ile karıştırılmış 37 adet sarma sigara ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde M.K.'nın ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 6 bin 600 adet boş makaron, 800 adet dolu makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde yapılan üst aramasında E.Ö. isimli şahsın üzerinde 15 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı (payp) bulundu. E.Ö. hakkında hem "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hem de UYAP sistemi üzerinden yakalama kararı olduğu belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ