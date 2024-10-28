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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu: Üç Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Operasyonu: Üç Gözaltı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorlu ve Çerkezköy'de yapılan aramalarda üç şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu ve Çerkezköy'de yürütülen operasyonlar neticesinde, çeşitli uyuşturucu maddeler, kaçak alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaylarda üç şahıs gözaltına alınırken suç unsuru olarak değerlendirilen maddelere el konuldu.

Çorlu E.K. isimli şahsın evinde 24 Ekim 2024 tarihinde yapılan aramada, 2 adet 1 litrelik alkol, 6 litre çeşitli türlerde alkol, 1 adet pet şişe içerisinde etil alkol ve 104 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde 25 Ekim 2024 günü yapılan bir başka operasyonda, T.K. isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai tespit edildi.

26 Ekim 2024 tarihinde Çorlu'da E.K. ve B.Ş. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise, 57 gram metamfetamin, 14 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 281 TL, 11 cep telefonu bulundu.

Aynı gün Çorlu Hatip Mahallesi'nde E.A.A. isimli şahsın aracında yapılan kontrolde 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Çerkezköy Politika 3-sayfa Çorlu

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